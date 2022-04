Mark O. Madsen vinder sin hidtil største kamp i karrieren

Men intet kom nemt til Mark O. Madsen i løbet af de tre runder af fem minutter, for Vinc Piche gav alt, hvad han kunne. Amerikaneren formåede dog ikke at holde trit med danskerens opslidende tempo.

- Jeg er her ikke kun for at kæmpe, jeg er her for at vinde, sagde Mark O. Madsen efter sejren til MMA Fightings hjemmeside.

- Jeg kæmper for min families skyld, og jeg kæmper for den amerikanske drøm. Jeg er her for at opnå den.

Madsen flyttede til USA i begyndelsen af året for at forfølge drømmen om at blive den første dansker til at vinde et mesterskabsbælte i UFC.