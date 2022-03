- Jeg ved præcis, hvor meget arbejde det kræver, at få det bedste ud af mig selv.

- Jeg har sagt det til mit hold gentagne gange: Jeg har det bare ikke i mig mere. Fysisk kan jeg ikke give mere. Jeg har givet absolut alt, som jeg har til den smukke sport, tennis er, og det er jeg virkelig tilfreds med, siger Barty.

WTA-formand og direktør Steve Simon siger i en pressemeddelelse, at Barty med hendes titler og rangering har etableret sig som en af WTA-tourens store vindere.

- Vi ønsker Ash alt det bedste, og vi ved, at hun kommer til at fortsætte med at være en eksemplarisk ambassadør for tennis, nu hun træder ind i et nyt kapital af sit liv, siger han.

Det er ikke første gang, at Barty tager et skridt tilbage fra tennis.