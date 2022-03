Ismandens lille søn fra Esbjerg har taget verden med storm

Henrik Nielsen arbejdede for Hjem-Is i Esbjerg og fik hurtigt tilnavnet ”Ismanden” som fodboldspiller, muligvis også fordi han var kold foran mål. I 94 kampe scorede han 30 mål for Esbjerg fB, inden han stoppede i 1993. Året efter blev Casper Nielsen født.

»Min far var utrolig stolt, da jeg blev udtaget til landsholdet. Han følger tæt med i min karriere og er tit nede for at se vores kampe i Belgien,« siger Casper Nielsen.