Nanna Koerstz Madsen erkender nerver på vej mod triumf

- Det var virkelig sjovt at prøve, og jeg prøver virkelig at nyde øjeblikket. Det er fedt at kunne stå her med trofæet nu, siger den 27-årige dansker.

- Jeg har fået mere selvtillid end tidligere. Jeg tror på, at jeg kan vinde derude, tilføjer hun.

Hun kan også glæde sig over, at der ryger 240.000 dollar, cirka 1,625 millioner kroner, hendes vej efter sejren.

I et interview med Viasat Golf fortæller hun, at hun rejser hjem fra Thailand søndag aften, men at hun regner med, at der er tid til at fejre sejren med en drink inden.