Bernal er tilbage på cyklen seks uger efter styrt

To uger senere blev han udskrevet.

I et interview med La Gazzetta dello Sport udtrykker Ineos-sportsdirektør Xabier Artetxe sig ifølge AFP optimistisk om chancerne for at få Bernal tilbage i et cykelløb i år.

- Egan er en sportsudøver på højeste niveau, og hans evne til at komme sig er over middel.

- Han arbejder på at komme tilbage så hurtigt som muligt. Det kan være, det bliver i 2023, men det kan også være senere i år, siger han.

Øverst på 25-årige Bernals meritliste er de samlede sejre i Tour de France og Giro d’Italia, men colombianeren har blandt andet også vundet Paris-Nice og Tour de Suisse.

I januar - før styrtet - skrev han under på en femårig kontrakt, og han var udset som holdets kaptajn i sommerens Tour de France.