Aaron Rodgers tager en sæson mere i Green Bay efter tvivl

Lønposen vil i så fald gøre ham til den bedst betalte spiller i NFL-historien, skriver medierne.

Men mens Rodgers bekræfter, at han tager sin sæson nummer 18 i klubben, afviser han, at han endnu har sat sin signatur på noget.

- Hej alle sammen. Jeg vil bare lige gøre noget helt klart. JA, jeg vender tilbage for at spille for Packers næste sæson, men historier om, at jeg har skrevet under på en kontrakt er ukorrekte, ligesom vilkårene for kontrakten, jeg har ”underskrevet”, er forkerte. Jeg glæder mig meget til at vende tilbage, skriver han på Twitter.