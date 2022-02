Dopingmistænkt russisk skøjteløber jagter ny guldmedalje

Den 15-årige russiske kunstskøjteløber Kamila Valieva er i pole position forud for den afgørende del af kvindernes individuelle konkurrence ved vinter-OL i Beijing. Hun skal dermed på isen - formentlig under stor bevågenhed - for at jagte sin anden guldmedalje ved disse lege. Den første skøjtede hun sig til i holdkonkurrencen.

Skulle hun ende på podiet efter torsdagens konkurrence, skal hun dog vente på at modtage sine medaljer. Ja, faktisk er det ikke sikkert, at hun nogensinde får dem at se. Den unge russer har nemlig været i centrum i en opsigtsvækkende dopingsag den seneste uge, efter hun tilbage i december afleverede en dopingprøve, der senere viste sig at være positiv. Siden gav Den Internationale Sportsdomstol (CAS) hende alligevel grønt lys til at konkurrere ved OL. Der er dog endnu ikke taget stilling til, om hendes resultater får lov at tælle.

Derfor må hendes konkurrenter, der endnu har muligheden for at ende på podiet, også vente på at blive hædret for deres bedrifter. Inden Valieva indtog skøjtehallen i den første del af den individuelle konkurrence tirsdag, hvor der blev konkurreret i det korte program, blev der spekuleret i, hvordan hun ville blive modtaget i hallen.

Russeren blev mødt af opbakning og klapsalver af de fremmødte tilskuere. Konkurrenterne på isen var derimod mindre begejstret for hendes tilstedeværelse. - Jeg kender ikke alle detaljerne i sagen, men i det store billede er det naturligvis ikke fair, når en dopet atlet konkurrerer med rene atleter, sagde den 16-årige amerikaner Alysa Liu ifølge AFP efter tirsdagens program.

Valieva og Liu skal konkurrere i den sidste og afgørende del af den individuelle konkurrence torsdag klokken 11 dansk tid.

/ritzau/