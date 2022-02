OL i Paris vil have tydelig dopingprotokol efter Valieva-sag

Arrangørerne af det kommende sommer-OL i Paris i 2024 vil undgå en speget situation, som den der aktuelt er opstået ved vinter-OL i Beijing. Her har den 15-årige kunstskøjteløber Kamila Valieva fået lov til at fortsætte med at deltage i de olympiske konkurrencer, selv om hun i december afgav en positiv dopingprøve.

Svaret på dopingprøven kom først under legene, men burde være kommet inden legene, og om ikke andet burde der have været en tydeligere dopingprotokol. Sådan lyder det fra den franske hovedstad i en erklæring sendt til nyhedsbureauet Reuters. - Paris 2024 er 100 procent dedikeret til at kæmpe mod doping, og vi vil arbejde tæt med alle interessenter for at sikre en fair konkurrence i 2024 og for at beskytte sporten og dens udøvere.

- Vi skal bruge den her situation (Valieva-sagen, red.) til at skabe sikkerhed for, at noget lignende ikke sker igen.

- Vores topprioritet er at udvikle og udføre et effektivt antidopingprogram, der beskytter atleterne i konkurrencerne og sportens integritet, skriver de kommende OL-værter.

/ritzau/