Dopingbekæmper foreslår olympisk pause til Rusland

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) bør overveje en olympisk pause til russiske atleter. Det mener det canadiske IOC-medlem Dick Pound, efter at den 15-årige russiske kunstskøjteløber Kamila Valieva mandag vandt guld ved vinter-OL i Beijing til trods for en positiv dopingprøve i december. Dopingsagen er blot den seneste i rækken, efter at den internationale idræt i flere år har forsøgt at presse Rusland til at efterleve dopingreglerne.

- Hvis de (Rusland, red.) på ingen måde forbedrer sig, så ender man (IOC, red.) et sted, hvor man er nødt til at give et land en timeout. - Vi kan sige, at vi vil gerne hjælpe jer, for I har et problem. Man kan koncentrere sig om det, og tage en timeout fra en, to eller tre olympiske lege, indtil I har det her under kontrol, siger Dick Pound. Den canadiske advokat var med til at afsløre systematisk doping i Rusland efter vinter-OL i Sotji i 2014. Det skete i flere uafhængige rapporter udarbejdet for Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Pound var i 1999 med til at etablere Wada, hvor han sad som øverste leder frem til 2007. Afsløringerne i Pounds rapporter og fortsatte dopingproblemer er årsagen til, at russiske atleter i flere idrætsgrene fortsat ikke får lov til at kæmpe under Ruslands flag. Ved det igangværende vinter-OL i Beijing stiller russerne op som Den Russiske Olympiske Komité (ROC). Og det smuthul bør IOC overveje at lukke, mener Dick Pound. - Russerne hjælper ikke sig selv, for de viser på ingen måde, at de angrer. De vil intet indrømme, og de appellerer alle beslutninger. - Jeg tror, at man har været for blød i sin tilgang ved at lade dem stille op som Den Russiske Olympiske Komité, siger Dick Pound.

Sagen omkring kunstskøjteløberen Kamila Valieva er yderst prekær, da hun 25. december afleverende en dopingprøve. Først efter at hun mandag var med til at vinde guld, kom svaret på prøven, og den viste spor af stoffet trimetazidin, der er udviklet til hjertepatienter og står på dopinglisten. Den Internationale Sportsdomstol (CAS) skal nu behandle sagen efter appeller fra IOC og Wada.

