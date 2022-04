»Det er da ikke nok brændstof til sådan en lang tur,« ryger det ud af mig.

Vi klikker i pedalerne foran den ikoniske bygning Fjordenhus på Vejles havnefront, hvor der er start på 3. etape af årets udgave af Tour de France.

Første samtaleemne er, hvad vi har fået til morgenmad. Med udsigt til 182 km, en masse bakker og modvind det meste af dagen, har jeg sørget for at fylde depoterne op. En dyb tallerken fyldt til kanten med havregryn og min mors hjemmelavede mysli, en banan, en energibar, en kop kaffe og to glas vand.