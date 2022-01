Brøndby har solgt Morten Frendrup til Genoa

Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen forklarer, at det ikke var planen at sælge Frendrup lige nu, men at klubben ikke vil stå i vejen for skiftet.

- Det har jeg valgt at takke ja til, selv om jeg sagtens kunne have set mig selv i Brøndby i lang tid endnu. Jeg har elsket hvert minut i klubben.

Frendrup ser skiftet til Genoa som en stor mulighed for at tage næste skridt i karrieren.

- Dette skifte er en kæmpe mulighed for Morten, som vi ikke vil stå i vejen for. Hverken vi eller Morten var i markedet for et skifte her og nu.

- Men Genoa er dukket op med en meget seriøs, samlet pakke til Morten og en ganske markant transfer til os, hvilket gør, at vi har lyttet til buddet og kan lukke handlen, siger Carsten V. Jensen.

Frendrup har spillet 93 kampe for Brøndby og scoret tre mål. I sidste sæson var Frendrup med til at vinde det danske mesterskab med Brøndby.