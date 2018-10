Dansk Le Mans-vinder ræser mod VM-triumf »Han har bragt sig i en position til at være en topkandidat til VM«

Michael Christensen sigter mod en titel som verdensmester. Sammen med sin makker, franske Kevin Estré, ligger han nu øverst på ranglisten med 96 point, mens der med 35 point til forskel er et godt stykke ned til andenpladsen. Det fransk/danske makkerpar vandt søndag formiddag GTE Pro-klassen i det seks timer lange løb på Fujibanen i Japan.

»Det var virkelig tæt og der skulle kæmpes om alle placeringer. Selv om vi havde haft en dårlig kvalifikation og startede sidst, så troede vi på det og i dag er en af de dage, man ikke lige glemmer. Jeg var selv i nogle fede dueller og fik sat nogle gode overhalinger ind og vi udbyggede føringen i VM, så jeg kan ikke være mere glad,« siger en tilfreds Michael Christensen i en pressemeddelelse.

I den såkaldte supersæson, der indeholder to gange Le Mans, er der dog endnu et godt stykke vej, før en eventuel VM-titel byder sig. Men udsigterne for Christensen og Estré ser alligevel gode ud. Det mener Jyllands-Postens motorsportsekspert, Thomas Wulff.

»Michael har jo bragt sig i en fantastisk position til at være en absolut topkandidat til dette VM, men der mangler jo fire løb endnu, og et af de løb er Le Mans i 2019, som er det afsluttende løb i sæsonkalenderen. Der er jo bl.a. den her lille krølle, at Le Mans tæller dobbelt og makkerparret fik jo en god placering efter sejren i Le Mans i år. Der er et stykke endnu, men de er rigtigt godt på vej,« siger han.

Man kører en supersæson, hvilket er årsagen til, at VM endnu er fire løb væk. Le Mans skal nemlig fungere som finalen ved VM.

»I Michael Christensens tilfælde, så har han nok den bedste motorsportssæson nogensinde. Han virker som en kører, der er i usandsynligt god balance. Han er lynhurtig og afgørende for Porsche. Jeg tror sagtens, de kan holde stimen. Men der er ikke noget, der bliver nemt,« siger Thomas Wulff.

Næste løb for Michael Christensen er femte afdeling af FIA WEC, der afvikles i Shanghai 18. november.