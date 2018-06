Danmark fik et godt afsæt til VM med en 2-0 sejr over Mexico lørdag aften på Brøndby Stadion. Christian Eriksen lavede oplæg og mål, mens en af kantspillerne leverede kampens detalje, og en anden spillede sin dårligste landskamp.



Kasper Schmeichel – 7 En meget sikker og solid præstation af Schmeichel, som har skabt et godt samarbejde med Simon Kjær og resten af forsvarskæden. Hans ”argentiner” udspark er et stort aktiv.

Henrik Dalsgaard – 5 Blev overløbet af Jesus Corona flere gange, og Dalsgaard havde problemer med tempoet. Spillede sig op i 2. halvleg.

Simon Kjær – 6 En dårlig aflevering i 1. halvleg var ved at give Mexico en stor chance. Efter pausen kontrollerede Kjær meget. Makkerskabet med Andreas Christensen ser solidt ud, og det er ikke mindst Kjærs fortjeneste.

Andreas Christensen – 7 Spillede klogt og simpelt. Placerede sig godt. Andreas Christensen bliver en storspiller for Danmark. Fint samarbejde med Kjær til højre for sig og Jens Stryger Larsen til venstre.

Jens Stryger Larsen – 5 Der kommer for lidt fra Stryger offensivt, som er hæmmet af, at han er højrebenet på venstre back. I denne kamp gjorde Pione Sisto ikke meget for at hjælpe ham. Løste sine defensive opgaver fint.

William Kvist – 6 Igen en solid kamp af Kvist, der dog ikke nåede niveauet fra Dublin, hvor han var fabelagtig. Kvist beviste først og fremmest, at et højt tempo mod Mellemamerikas klart bedste hold ikke udstillede ham. Er en sikker mand i Danmarks startopstilling mod Peru.

Thomas Delaney – 5 Delaney brød bolden flot i 1. halvleg, da han kunne have scoret, men han afsluttede dårligt. Fik ikke sat så stort et aftryk på kampen, som han kan. Han skal nok være der mod Peru.

Christian Eriksen – 8 Danmarks bedste spiller igen. Landsholdet bliver skarpere og bedre, hver gang Eriksen har bolden. Selvfølgelig sad oplægget til Yussuf Poulsens mål lige i skoen på kantspilleren. Klog scoring af Eriksen selv.

Yussuf Poulsen – 6 Dette var en kamp, hvori vi så den dårlige og gode Yussuf Poulsen. Han var helt pakket sammen af Hector Moreno i 1. halvleg, mens han flot spillede Martin Braithwaite fri efter pausen og leverede kampens detalje med sin smukke scoring.

Nicolai Jørgensen – 4 Nicolai Jørgensen virkede faktisk opsat på at revanchere en håndfuld dårlige landskampe, men det lykkedes ikke. Han er en angriber, som skal spilles god, og der kom intet fra hverken kantspillere eller backs. Omvendt smed han bolden væk og udnyttede ikke sin størrelse godt nok på standardsituationer.

Pione Sisto – 1 Hvem spillede Pione Sisto for? Publikum eller sit landshold? Hans ringeste kamp dumper ham med et brag, for det hele var dårligt. Teknisk var berøringerne ringe, taktisk lavede han satsede driblinger på steder, da det ikke gav mening. Værst var det, da Sisto forsøgte at drible omkring eget støtteben to meter foran eget straffesparksfelt og forærede Mexico en chance. Den slags gør man bare ikke. Han kan blive sat af efter denne kamp.

Martin Braithwaite – 6 Energisk og initiativrig indsats uden slutprodukt. Braithwaite skabte flot en chance til Kasper Dolberg, men kunne også selv have scoret. Braithwaite har fantastisk fart og er en mere tilregnelig spiller en Sisto. Det kan give ham en plads i startopstillingen

Kasper Dolberg – 6 Fin halvleg af Dolberg. Ligesom mod Sverige beviste han, at han hører til på landsholdet. Han har tempoet og instinktet i sig til at blive en god, forreste angriber. Dolberg kan blive et aktiv til VM på grund af Nicolai Jørgensens problemer.

Lasse Schöne – UB Kontrollerede tempoet fint og sætter mere i gang end William Kvist.

Lukas Lerager – UB En energisk indsats. Lerager beviste, at Hareide kan regne med ham.

Viktor Fischer – UB Nåede ikke at sætte sit aftryk på kampen.

Michael Krohn-Dehli – UB fik få minutter i stedet for Eriksen.