»Welcome to Bandera – Cowboy Capital of the World.«

Sådan lyder velkomstordene på det nymalede skilt, jeg passerer, idet jeg kører ind i den lille by Bandera. Byen ligger i det smukke og kuperede Hill Country i det centrale Texas. I 2018 fik byens 857 indbyggere den texanske guvernør Gregg Abbots ord for, at de officielt bor