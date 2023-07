Og det var her, at Morten Rosengaard Jensen, specialskolelærer og far til fire, efter 56 udsendelser blev udråbt som vinder med en ret, der slog benene væk under de fire topprofessionelle kokke Jakob Mielcke, Thomas Castberg, Dak Wichangoen og Jesper Koch, der alle hører til den gastronomiske superliga.