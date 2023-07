Byens mest kendte bysbarn er barokmeteren Peter Paul Rubens, mens modedesignere som Ann Demeulemeester og Dries van Noten har været med til at gøre byen berømt blandt et yngre publikum.

Hvis man mangler en anledning til at tage af sted, kan det være et nyåbnet hotel på en historisk adresse, der har fire michelinstjerner under samme tag – men også i resten af byen kan man spise på et højt niveau.