Vært på populær podcast: »Jo, visse rejser er vigtigere end andre«

Igennem århundreder er vi taget på ekspeditioner til de yderste hjørner af verden for at opleve nye måder at leve på, for at udvide vores horisont og for at møde fremmede mennesker, som når det kommer til stykket, måske alligevel ikke er så fremmede endda.

Sammen med Nationalmuseet har Bjørn Harvig i syv sæsoner taget lytterne med på nogle af de vildeste og mest utrolige ekspeditioner, og nu er det tid til endnu en omgang eventyrhistorier fra hele verden. Historier om eventyrere og opdagelsesrejsende, modige kvinder og mænd, der drog ud i verden for at blive klogere og åbne andre folks øjne.