Den 10. oktober 2013 kl. 10.10 tog Torbjørn C. Pedersen afsked med sin familie ved Dybbøl Mølle for at forsøge noget, ingen andre i verdenshistorien hidtil havde opnået: Han var opsat på at rejse til alle verdens lande i en uafbrudt rejse uden at flyve. Som tidligere logistikarbejder i et shippingfirma planlagde han en nøje udtænkt rute,