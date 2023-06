16/06/2023 KL. 20:30

»Selvom vi ikke længere har en dansktalende præst, er vi glade for, at vi kan bevare menighederne og fortsat være med til at udbrede dansk kultur«

Syd for Buenos Aires bor et mindretal af dansk-argentinere, hvis forfædre udvandrede i slutningen af 1800-tallet. Og selv om der stadig er en vis tilknytning til Danmark, er det danske sprog langsomt ved at forsvinde.