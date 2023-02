Usikre tider er ikke nødvendigvis lig med sparetider. I hvert fald ikke, når det kommer til rejser.

For selv om brændstof, el, mad og husholdningsartikler stiger i pris, og folk generelt har fået et mindre rådighedsbeløb, så tyder noget på, at mange danskere prioriterer at holde ferie i udlandet.

Hos en af landets