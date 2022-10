Bor i etværelses og har brugt millioner på ekstrem hobby: »Jeg vil hellere se fodbold end have en familie«

Da Nicolai Bryde Nielsen var otte år gammel, havde han ifølge eget udsagn aldrig sparket til en fodbold. Eller for den sags skyld koncentreret sig ret meget om sport.

Et besøg i Fredensborg Boldklub blev ikke desto mindre startskuddet til et liv med fodbold. Et liv, der indtil videre har budt på flere end 1.500 fodboldkampe