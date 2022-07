11/07/2022 KL. 17:00

For abonnenter

Før, under og efter: Forbrugerrådet Tænk svarer på 9 spørgsmål om at rejse i en strejketid

Hvem betaler for buffetten, hvis du strander på Kreta? Er det en god idé at få pengene refunderet og selv finde et fly hjem? Forbrugerrådet Tænks rådgiver giver her ni indspark til dig, der vil ud og rejse.