3

Lej bil til ferien, inden det er for sent

Priserne på lejebiler er fløjet op de seneste måneder, og intet tyder på, at de vil flade ud inden sommerferien.

Problemet er blandt andet, at mange udlejningsselskaber under coronapandemien solgte ud af deres biler, så de ikke stod og rustede på parkeringspladser. Selv om pandemien nu er under kontrol, tager det tid for selskaberne at opbygge bilparken igen, da der er lang leveringstid på nye biler. Samtidig er der mangel på reservedele.

Derfor anbefaler FDM Travel og flere biludlejningsfirmaer at bestille lejebilen, så snart flybilletterne er på plads.

Christian Øien, kommerciel direktør hos Europcar i Danmark, har tidligere udtalt til Jyllands-Posten, at prisen på lejebiler umiddelbart er steget mest i Sydeuropa, hvor bilmanglen er størst og rejselysten enorm.

»Her er Spanien, Italien og Frankrig blandt højdespringerne, men vi ser bestemt også stigninger i priserne i Norden og i Danmark,« siger Christian Øien.

4

Hold øje med hotelregningen

Det kan blive en dyr omgang at få tag over hovedet, når du først er ude på rejsen.

Rejselysten er stor, og det betyder stigende efterspørgsel på hotelovernatninger, hvilket er med til at presse priserne i vejret.

Nye tal fra analysefirmaet STR viser, at priserne for en hotelovernatning i Europa gennemsnitligt er steget seks pct. sammenlignet med 2019, altså før coronapandemien. Og mens det måske ikke lyder voldsomt, så er det værd at bide mærke i, at visse lande stikker ud.

På populære destinationer som Italien, Spanien og Portugal er priserne steget henholdsvis 23, 17 og 15 pct.

Til gengæld er en gennemsnitlig hotelovernatning i Frankrig faldet med knap 15 pct. i perioden.