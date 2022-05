Stor dansk charterrejsearrangør satser på direkte afgange fra Jylland til Caribien

»Vi glæder os til at se, hvordan vores jyske gæster tager imod nyheden. Vi tror og håber på, at interessen for at prøve noget andet end de klassiske vinterdestinationer er til stede i Jylland, og hvis den er det, så er der potentiale for endnu flere af denne slags næste år. Vi har et ønske om at kunne tilbyde vores gæster i Jylland flere alternative og spændende muligheder for at opleve noget nyt,« siger Tommy Serban, kommerciel direktør hos Tui.

Den seneste måned har Tui oplevet, at Billund Lufthavn er den mest populære lufthavn at søge efter rejser fra i Danmark. Samtidig er der en stor andel af såkaldte nye kunder, som før coronapandemien plejede at sammensætte deres rejse selv, der nu tyr til pakkerejseformen pga. den ekstra sikkerhed, det giver.