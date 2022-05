Prisstigninger har fået rekordmange danskere til at søge hjælp til ferien

»Hele 65 pct. af alle ansøgere til Feriehjælp angiver, at de i dag har mindre end 100 kroner dagligt til hele husstandens madbudget. Endvidere er der de mentale afbræk, som alle familier har brug for en gang i mellem. Et af de vigtigste afbræk, man som familie kan få, er en god sommerferie, og derfor er vi i Dansk Folkehjælp glade for at kunne give Feriehjælp til 1.160 danske familier – selv om det lige nu står i skærende kontrast til et rekordhøjt ansøgertal,« fortsætter Klaus Nørlem.

Dansk Folkehjælp er den organisation i Danmark, som hjælper flest børnefamilier til ferieoplevelser. Feriehjælpen i sommeren 2022 består af en ugelang gratis ferie for hele familien.

Feriehjælpen er blandt andet støttet af Arbejdsmarkeds Feriefond, Ole Kirk’s Fond og Egmont Fonden, virksomheder og private bidragydere.