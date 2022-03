»Vi glæder os over, at vi igen kan se hinandens smil og ansigtsudtryk. Kontakten med vores glade feriegæster er det, som gør, at vi elsker vores job, og det betyder altid noget, når man får feedback gennem et smil eller grin fra gæsterne. Under pandemien har vi smilet med øjnene og gjort vores bedste for at beholde denne kontakt. Men det bliver alligevel dejligt at komme tilbage til normalen,« siger kabinechef Carl-Henrik Pedersen fra Sunclass Airlines.

Hos Spies understreger man, at gæsterne har været søde til at overholde kravet om mundbind, men at man forventer en meget positiv modtagelse af nyheden.