24/04/2022 KL. 19:00

Guidet af lokale: Lyon er lige dele gastronomisk højborg og arkitektonisk eldorado

Frankrigs tredjestørste by skal indtages med smagsløgene og synssansen. Her får man Michelin-stjerner og fransk mad i mange varianter og en arkitektonisk spændvidde fra romerske teatre over renæssancehuse til murmalerier og modernistiske museer. Vi har talt med tre kendere af byen.