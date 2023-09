Scavenius bliver smidt ud af Alternativets folketingsgruppe

Det sker, efter en intern proces, hvor en ekstern konsulent har været hyret til at skabe bedre stemning i gruppen.

Fredag meddelte Theresa Scavenius dog, at hun havde mistet tilliden til processen og derfor forlod den.

Ifølge Helene Liliendahl Brydensholt har Alternativets øvrige folketingsgruppe oplevet, at Scavenius siden valget blandt andet har udvist modvillighed mod at samarbejde, været ”grov” over for medarbejdere og gruppemedlemmer samt skadet Alternativets samarbejde med andre partier.

Alternativet vil anmode om, at Scavenius får et kontor langt væk fra den gang, hvor den øvrige folketingsgruppe holder til, oplyser partiet.