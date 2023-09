Rasmus Helveg derimod nåede ikke at færdiggøre sin tale indenfor den tildelte taletid og blev afbrudt af moderatoren midt i en sætning.

Statskundskaber

Sigrid Friis Frederiksen er født og opvokset i Hillerød og bor i dag på Frederiksberg med sin mand og sit barn.

Hun er uddannet statskundskaber fra Københavns Universitet i 2021, og siden sommeren samme år har hun arbejdet som politisk konsulent i brancheforeningen Dansk Fjernvarme.

Den erfaring bryster hun sig af at kunne bruge i Bruxelles i sin kamp for at få mere grøn energiomstilling igennem, fortæller hun og peger på, at det står højst på dagsordenen, hvis hun skal afsted til Bruxelles næste sommer.

»Vi skal frigøre os Putins sorte gas, så vi ikke længere sender penge til den ulovlige krig, han fører i Europa. Jeg har kompetencerne og fagligheden til at kunne lykkedes med at få den energiomstilling igennem, der skal til, på tværs af hele EU.«

Rasmus Helveg havde på forhånd meldt klart ud, at hvis han ikke blev spidskandidat, ønskede han ikke at stå på den radikale liste ved valget næste år.

Dermed er der udsigt til, at Helveg-klanen fra sommeren 2024 ikke længere vil være repræsenteret i dansk politik for første gang siden 1964, hvor Kristen Helveg Petersen blev valgt til Folketinget første gang. Lige siden har Niels, Lilly, Rasmus og Morten på skift tegnet familien i byråd, Folketinget og Europa-Parlamentet.

»Jeg har et kendt navn, der vil kunne trække stemmer,« sagde Rasmus Helveg bl.a. i sin valgtale og tilføjede, at »det ville være skrækkeligt ikke at få det radikale mandat.«

Det bliver nu op til Sigrid Friis at lede kampen for det.

Sigrid Friis erkendte, at hun modsat Helveg ikke er et kendt navn eller ansigt, men at hun har »knoklet« ,siden hun meldte sit kandidatur i 2022 og lagde vægt på, at hun har de unge i ryggen. I månedsvis har hun turneret rundt i partiets bagland og samlet opbakning, hvilket altså blev belønnet på landsmødet.

»Jeg vil gerne tage folk i hånden og gøre EU-politik let og tilgængeligt. Det skal kunne tales om ved fællesmiddage på kollegier. Jeg taler ikke om den yngre generation, jeg taler med dem.«