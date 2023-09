Det er helt misforstået, hvis Venstre vil friholde landmændene og i stedet sende klimaregningen direkte videre til forbrugerne nede ved køledisken.

En klimaafgift på landbruget er nødt til at ramme netop landbruget for at have en effekt på den grønne omstilling, lyder det fra SF og De Radikale, som er bekymrede for Venstres