Politikere kræver svar efter dansk salg af skibsmotorer til Myanmar

Seniorforsker Siemon Wezeman fra forskningsinstituttet Sipri i Sverige siger til Politiken, at handelsaftalen ”burde have fået alle alarmklokker til at ringe”.

- Selv før 2018 var det forbudt at eksportere dele til og support til våbensystemer, og de her motorer tilhører et våbensystem. Så jeg kan slet ikke forstå, hvordan salget kunne godkendes fra dansk side.