Regeringen vil skære i antallet af embedsmænd i ministerier

- Det er ikke nok bare at sige til regionerne og kommunerne, at de skal kigge på det. Vi må også tage vores egen medicin, og det er det, vi er begyndt med her. Det her er et skridt på vejen.

I finanslovsudspillet skriver regeringen, at der skal spares 400 millioner kroner hvert år fra 2024 til 2027.

Tænketanken Cepos har for Ritzau regnet på, hvor mange embedsmænd og ansatte der er tale om.

Det vil ifølge den borgerlig-liberale tænketank medføre 500 færre offentligt ansatte, hvis man bruger Finansministeriets sædvanlige regneregler, konstaterer Cepos’ fungerende cheføkonom Jørgen Sloth.