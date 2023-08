Danskernes arbejdsmoral har taget en faretruende kurs, som truer med at slå sprækker i fundamentet under skoler, børnehaver, sygehuse og ældrepleje. Derfor er det på tide, at det går op for flere danskere, hvad de gambler med, når de vælger at arbejde mindre, end de kan.

Sådan lyder opråbet nu fra Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen.