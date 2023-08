Regeringen vil have en døgnåben psykiatrisk akuttelefon

Det har fået flere til at sige, at der er behov for en psykiatrisk akuttelefon.

Generalsekretær i Bedre Psykiatri Jane Alrø Sørensen mener derimod, at regeringen bør trække forslaget tilbage.

- I stedet skal der ses på, hvordan vi kan styrke de akutfunktioner, vi har i sundhedsvæsenet i dag, siger hun til Ritzau.

- 112 er det første telefonnummer, børn lærer efter at have lært deres forældres nummer. Derfor er det så naturligt, at vi vedbliver, at det er 112, man skal ringe til, når man har akut brug for hjælp.

Derfor mener Jane Alrø Sørensen, at løsningen ikke ligger i at opbygge en parallelstruktur, men i stedet at styrke 112, så mennesker med psykisk sygdom får bedre hjælp, når de kontakter 112.