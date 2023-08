Tidligere V-borgmester er kandidat til EU-valg

I 2019 opfordrede Carsten Kissmeyer både daværende partiformand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen til at trække sig.

Det skete, i forlængelse af at Venstre i Region Midtjylland sendte samme opfordring.

Dengang blev han spurgt af Politiken, om Jakob Ellemann-Jensen kunne samle partiet.

- Lige nu tænker jeg, at det er lidt for tidligt at svare på, inden man kender kandidatfeltet, hvem der er den rigtige.

- Men jeg tænker, at det er vigtigt, at man åbner op, så der kommer et kandidatfelt. Så må vi se, hvem der appellerer bredt til landsmødet, lød svaret til mediet.

Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse indstillede i april Morten Løkkegaard som partiets spidskandidat til Europa-Parlamentet. Han blev valgt ind i 2009 og 2019. Han blev valgt som første suppleant ved valget i 2014.