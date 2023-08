29/08/2023 KL. 19:00

For abonnenter

Tom pulje bremser grønne projekter: »Det er en katastrofe«

Danmark kan gøre mere for at bidrage til EU’s uafhængighed af russisk gas, påpeger en ekspert. Men flere klimaprojekter står nu til at gå tabt. Partier kommer med en opfordring til regeringen.