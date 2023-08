24/08/2023 KL. 14:34

»Jeg abonnerer ikke på, at vi bare løser problemerne med penge,« sagde Lars Løkke – og gav regioner og kommuner 1 mia. kr.

Regeringen afsætter nu 1 mia. kr. som et bidrag til at løse velfærdsproblemer i regioner og kommuner. Men den har selv afvist, at penge er løsningen.