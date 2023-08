Hård kritik af DF: Vil svare Løkkes Kina-tur igen med en tur til Taiwan

Som modsvar til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (M) tur til Kina vil Dansk Folkeparti arrangere en tur til Taiwan for Folketinget.

Det skriver Politiken.

- Der er ingen tvivl om, at det har en kæmpestor betydning for mange på Taiwan, at de oplever støtte fra den frie verden. Men det sender også et signal til vores amerikanske allierede, om at den nuværende danske regering er på en fejlagtig Kina-kurs, siger Anders Vistisen, partiets udenrigsordfører, til Politiken.