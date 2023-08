EL foreslår nyt værktøj ved anmeldelser af hadforbrydelser

Professor i strafferet ved Københavns Universitet, Trine Baumbach, forklarer til Kristeligt Dagblad, at det kan være svært at løfte bevisbyrden for, at en forbrydelse er motiveret af had.

Det kræver ofte, at gerningspersonen i den konkrete situation har råbt nedsættende skældsord.

Rosa Lund anerkender, at det kan være svært at bevise i flere sager.

Men at det ofte er tilfældet, at gerningspersonen råber nedsættende ord om seksualitet under overfald mod lgbt+-personer, og at beviserne dermed kan være til stede.

Institut for Menneskerettigheder har i februar udgivet et notat, der sætter fokus på samme emne.

Her beskriver instituttet, at det nuværende registreringssystem af hadforbrydelser ikke er tilstrækkeligt.