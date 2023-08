Ordfører er rystet over nye forkerte oplysninger i våbensag

- Derfor er det vigtigt, at en uvildig undersøgelse også omhandler, hvad der er sket i Forsvarsministeriet.

Jakob Ellemann-Jensen har mistet tilliden til sin departementschef Morten Bæk, som derfor er blevet fritaget for tjeneste fredag.

Ministeren kan ikke svare på, hvorfor hans ministerium har givet forkerte oplysninger.

- Det er et godt spørgsmål og understreger for mig behovet for den uafhængige undersøgelse, vi skal have af sagen, siger han efter det ekstraordinære hastemøde.

Forsvarsministeren siger, at han ikke har kunne få et godt svar på, hvorfor hans ministerium har givet forkerte oplysninger.

- Det skal undersøgelsen vise. Det har jeg ikke noget klart og entydigt svar på. Det har jeg ikke kunne få. Derfor synes jeg, det er vigtigt med en uvildig undersøgelse.