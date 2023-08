Sommeren 2023 skulle have været et vendepunkt for regeringen.

Tidspunktet, hvor regeringen skulle lægge forårets slagsmål om store bededag, Jakob Ellemanns sygdom og Mette Frederiksens Nato-drømme bag sig, drysse mere populære forslag ud og få de dårlige meningsmålinger vendt.

Men allerede en uge inde i august er der kommet mudder ind i regeringshjulene forud for den planlagte efterårsoffensiv.