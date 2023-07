To et halvt år efter at Folketinget besluttede at kulegrave minksagen, er de sidste juridiske efterdønninger ved at have lagt sig.

Konsekvenserne kender vi: To ministre fik en næse. To embedsmænd fik en advarsel. Og danskerne fik et folketingsvalg.

Med hvad kostede det at nå hertil? Det kan Jyllands-Posten nu give en samlet bud på.