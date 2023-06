Forhandlinger om første klimamål fortsætter efter ferien

Det var ellers forventningen, at en aftale ville falde på plads inden ferien.

I 2025 skal drivhusgasudledningen være 50-54 procent lavere end i 1990. Men faktisk tæller vores udledning med i regnestykket før det år.

Rent teknisk opgøres målet i forhold til et gennemsnit for 2024-2026. Dermed er der kun et halvt år til, at vores udledningerne tæller med.

Regeringen spillede i april ud med, at den sidste del af vejen skal være at øge iblandingen af biobrændstoffer - det såkaldte fortræningskrav.