Miljøministeriet vender rundt i sag om olieholdigt spildevand

Det er nemlig ikke tilladt at importere affald til bortskaffelse i Danmark, medmindre afsenderlandet ikke selv har kapacitet til at behandle affaldet.

Miljøministeriets nye vurdering vækker stor begejstring i Greenpeace, der har ført en aktivistisk kamp mod importen.

- Vi er virkelig, virkelig glade, tilfredse og taknemmelige for, at Magnus Heunicke gør, hvad han kan, for at få det stoppet med det samme, siger klimapolitisk leder Helene Hagel.

I Alternativet er man også glade for den nye vurdering.

Hidtil har Magnus Heunicke sat en stopper for at udstede nye tilladelser, mens de allerede givne ville fortsætte. Det betød, at praksissen ville fortsætte omkring to år endnu.

- Vores håb er nu, at det går hurtigere end de to år, der skulle være gået, for det er et spørgsmål om tid, siger partiets erhvervsordfører, Sascha Faxe.

Danmarks Naturfredningsforening siger, at det er ”stærkt bekymrende”, at myndighederne ikke har haft styr på juraen gennem så mange år.

- Det er meget positivt, at miljøministeren nu erkender, at der hele tiden har været tale om bortskaffelse og ikke nyttiggørelse af oliespildevandet. Det er en gigantisk skandale, at forureningen af vores danske hav har kunne fortsætte i så mange år trods manglende lovgrundlag og til stor skade for havmiljøet, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i en pressemeddelelse.

Dansk Industri er omvendt meget kritisk over for meldingen fra miljøministeren.

- Jeg er dybt bekymret over, at ministeren har besluttet at genoptage allerede afgjorte sager. Det stiller virksomhederne i en meget svær situation, hvor det er svært at drive virksomhed, og der ikke er sikkerhed for investeringer.

- Der er brug for saglighed og faglighed, og jeg håber, at de få godkendelser, som allerede er givet, får lov til at fortsætte, siger underdirektør og miljøpolitisk chef i DI Karin Klitgaard i en pressemeddelelse.