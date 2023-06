Strammere våbenlovgivning kan give bedre sikkerhed mod masseskyderier

Men også visse personer med psykiske lidelser skal få afslag på våbentilladelser.

Regeringen vil undersøge mulighederne for, at sundhedsdata fra myndighederne kan indgå i screeningen af personer, der vil have våbentilladelse.

Hvis ansøgeren lider af en alvorlig psykisk lidelse, vil der kunne gives afslag.

Dette initiativ afhænger stadig af en nærmere undersøgelse af de praktiske muligheder.

Foreningen Bedre Psykiatri har argumenteret for, at man bør sætte ind ved at forbedre psykiatrien i stedet. Et sådant fokus vil kunne puste til frygten for personer med psykiske sygdomme.

Merete Nordentoft mener, at debatten efter Fields-skyderiet allerede i høj grad har handlet om at skaffe bedre forhold til psykiatrien. Det er derfor fornuftigt, at der også sættes ind med våbenkontrol.