Mette Thiesen stiger i graderne i Dansk Folkeparti

- Jeg er derfor glad for, at Mette nu er villig til at træde et skridt fremad og overtage mere ansvar i folketingsgruppen ved at blive dennes næstformand.

- Dansk Folkeparti er i en rivende udvikling - både organisatorisk og politisk - og mindst ligeså vigtigt, så er partiet præget af en ånd af optimisme, kammeratskab og godt humør. Jeg er derfor rigtigt glad for, at Mette har sagt ja til den vigtige opgave at assistere og bistå Peter Kofod i hans arbejde med folketingsgruppen - ikke mindst i forbindelse med hans forestående barsel, siger Messerschmidt.