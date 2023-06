Stephanie Lose vender tilbage som regionsrådsformand 1. august

Lose vikarierer på nuværende tidspunkt for Troels Lund Poulsen (V). Han har været fungerende forsvarsminister, mens Ellemann har været væk.

6. februar skrev Jakob Ellemann-Jensen på Facebook, at han var nødt til at trække stikket i en periode og tage orlov. Det bliver senere meldt ud, at han er ramt af stress.

I stedet blev Troels Lund Poulsen fungerende forsvarsminister, samtidig med at han skulle passe sin post som økonomiminister.

Stephanie Lose, som er næstformand i Venstre, skulle så stå i spidsen for Venstres organisation.