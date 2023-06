FN-traktat åbner for bedre beskyttelse af havene

Men i og med, at størstedelen af havområderne ligger uden for de enkelte landes territorialfarvande, kræver det internationalt samarbejde at beskytte dem.

Den nye traktat åbner op for, at der kan etableres beskyttede områder i internationalt farvand.

På nuværende tidspunkt er det kun omkring én procent af de internationale havområder, der er beskyttet.

Traktaten ses som afgørende for, at verdens lande kan nå målet om at beskytte 30 procent af verdens oceaner og landområder inden 2030.

Det var et mål, der blev slået fast ved FN’s møde om biodiversitet i Montreal i Canada i december sidste år.

Efter vedtagelsen af havtraktaten mandag vil målet om 30 procent ”være inden for rækkevidde”, siger Chris Thorne fra miljø- og klimaorganisationen Greenpeace.