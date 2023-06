Bornholms Politi ønsker ikke Rasmus Paludan på Folkemødet

- Vi er i den forbindelse meget bevidste om behovet for at sikre enkeltpersoners ytringsfrihed.

- Hensynet til den enkeltes ytringsfrihed skal imidlertid afvejes i forhold til behovet for at sikre, at Folkemødet kan afvikles trygt og sikkert for alle besøgende. Bornholms Politi har for nuværende ikke mulighed for at oplyse yderligere, siger chefpolitiinspektør Dannie Rise.

Rasmus Paludan siger til Ekstra Bladet, at ”det er åbenlyst juridisk ulovligt”.

- Det er helt åbenlyst, at der ikke er grundlag for at give mig et forbud, da jeg ikke foretager mig noget farligt eller ordensforstyrrende, men tværtimod opholder mig i Stram Kurs’ telt, som vi har tilladelse til og betalt for.

- Det skal meddeles folk, der gør noget aktivt - hvilket jeg ikke gør, siger han til Ekstra Bladet.