Frank Jensens søn bliver ny borgmester i Aalborg

Lasse Frimand Jensen, der er søn af tidligere overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen, vandt et kampvalg om at blive spidskandidat. Her var han var oppe imod tidligere minister og folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen.

70 procent af de stemmeberettigede medlemmer af Socialdemokratiet i Aalborg stemte til valget om spidskandidaturet. Lasse Frimand Jensen fik 366 stemmer, mens Flemming Møller Mortensen fik 307. Fem stemte blankt.

- Der findes ikke nogen større ære for mig i verden, end at skulle være vores partis spidskandidat til kommunalvalget i 2025, siger Lasse Frimand Jensen på et møde i Socialdemokratiet Aalborg tirsdag aften.